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Gündem İzmirdeki depremde enkaz altında kalan Seda Dinçerden acı haber geldi
İZMİR

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer'den acı haber geldi

İzmir'deki meydana gelen depremde Doğan Apartmanı'nda enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. Aynı binadan 65. saatte 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkartılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altında bulunduğu öğrenilen Seda Dinçer için devam eden çalışmalar dün akşam sona erdi. İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkartılan Seda Dinçer’in ardından çalışmalar sonlandırıldı.

  • İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar sonlandırıldı. Çöken binanın altında son olarak 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama çalışmalarını bitirdi. Seda’yı tanıyanlar üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. Çalışmalar sırasında yan binanın da çökme riski taşıyabileceğini değerlendiren arama kurtarma ekipleri, içeride kimsenin kalmadığına emin olduktan sonra dinlenmeye çekildi.

Aynı binadan dün sabah 65. saatte 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkartılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından toplam 15 kişi sağ, 17 kişi ölü olmak üzere toplam 32 kişi çıkartılmıştı.

SEDA DİNÇER KİMDİR?

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer 21 yaşındaydı. Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Yusuf Baran sosyal medya üzerinden açıklama yaptı;

  • "Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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