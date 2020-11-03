İzmir'deki depremde Seda Dinçer'den acı haber geldi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğan Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi.

Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/nbDupPI31b — Yusuf Baran (@ProfYusufBaran) November 2, 2020

Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi.

Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

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