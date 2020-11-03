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Gündem İzmirdeki depremde Seda Dinçerden acı haber geldi
İZMİR

İzmir'deki depremde Seda Dinçer'den acı haber geldi

İzmir'deki meydana gelen depremde Doğan Apartmanı'nda enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi Diğer
Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğan Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

  • Öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi.

Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

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