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İZMİR

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı - Son dakika

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerine gözaltı

İzmir'in Seferihisar içesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de cuma günü 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bazı binalar yıkılmıştı.
İzmir'de cuma günü 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bazı binalar yıkılmıştı.

İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

  • Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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