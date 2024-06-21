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İzmir'deki orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, 20 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

11:43 - 21/06/2024 Cuma
DHA
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı.

İhbarla bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

Alevlerin ilerlediği Sarıcalar Mahallesi'ndeki bazı ev ve ağıllar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.

Alevler, bugün saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çıkan yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirtip, ormanlarda ve yakınlarında ateş yakılmaması için uyarılarda bulundu.



#İzmir
#Bergama
#Orman Yangını
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