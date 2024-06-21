İzmir'deki orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın nedeniyle boşaltılan Çamköy köyüne gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Aktaş, “Ayvacık ilçesinde vatandaşlarımızı bu gece misafir edeceğiz. Köy tedbiren boşaltıldı. Yangın köyün içinde başlamasına rağmen köye doğru değil dış tarafa doğru ilerledi. Ekiplerimiz uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini vermeyi ümit ediyoruz" dedi.