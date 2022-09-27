Gündem İzmirdeki yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
İZMİR

İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si yakalandı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Haber Merkezi AA
İzmirdeki yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt dışı bağlantılı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez ilçeler ile Torbalı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, bir ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

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