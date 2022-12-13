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İZMİR

İzmir'i sağanak vurdu: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı

İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak ve Balçova ilçelerinde yollar göle döndü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı. Kentte bazı noktalarda rögarlar taşarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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Haber Merkezi DHA
İzmiri sağanak vurdu: Tarihi Kemeraltı Çarşısını su bastı
İzmir'de yollar göle döndü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 14.00'ten itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Dükkan sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı.

İzmir Kemeraltı’ndaki dükkanlar sular altında kaldı
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İzmir Kemeraltı’ndaki dükkanlar sular altında kaldı
İzmir, hemen her yağış sonrası sular altında kalıyor. Etkili olan şiddetli yağışın ardından, Kemeraltı'ndaki dükkanlar sular altında kaldı. Esnaf kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

HER ZAMAN AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ: SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaftan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

İzmir’i sağanak vurdu araçlar suya gömüldü
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İzmir’i sağanak vurdu araçlar suya gömüldü
İzmir'de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı, bazı araçlar sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" dedi.

Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu.

Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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