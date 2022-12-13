İzmir'i sağanak vurdu: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 14.00'ten itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Dükkan sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı.

HER ZAMAN AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ: SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaftan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

OYNAT 00:19 İzmir’i sağanak vurdu araçlar suya gömüldü İzmir'de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı, bazı araçlar sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. BiP'te paylaş

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Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" dedi.

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Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu.

Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.