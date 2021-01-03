Gündem Çekiciyle drifte ceza yağdı
İZMİR

İzmir'in Konak ilçesindeki çekiciyle drifte ceza yağdı

Çekiciyle drifte ceza yağdı

İzmir'in Konak ilçesinde çekici ile boş yolda drift yapan M.C.Ç. polis ekiplerini harekete geçirdi. Plakadan tespit edilerek yakalanan sürücüye drift yaptığı gerekçesiyle 6 bin 700 lira ceza kesilirken, sürücünün ehliyetine ise iki ay süreyle el konularak çekici de iki ay trafikten men edildi.

Haber Merkezi DHA
Boş yolda drift yapan M.C.Ç. (27), polis ekiplerince plakadan tespit edilerek, yakalandı
Boş yolda drift yapan M.C.Ç. (27), polis ekiplerince plakadan tespit edilerek, yakalandı

Olay, yılbaşı gecesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki boş yolda meydana geldi. İddiaya göre mahalleli, çekiciyle boş yolda drift yapıldığını ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve mahallelinin ifadesine başvuran polis, çekicinin plakasının 35 AT 3205 olduğunu tespit etti.

Yılbaşı gecesi çekiciyle drifte 6 bin 700 lira ceza

6 BİN 700 TL CEZA

Plakadan yola çıkan polis ekipleri, olay gecesi drift yapan çekici sürücüsü M.C.Ç.'nin adresine gitti. Drift yapmadığını savunan M.C.Ç.'ye, 6 bin 700 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu. Çekici ise 2 ay trafikten menedildi.

Çekici 2 ay trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİYE YOL AÇTI

Öte yandan boş caddede drift yapan M.C.Ç.'nin, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği de ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kişinin tepkisine neden oldu.

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