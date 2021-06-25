Gündem İzmirli depremzedenin "8 aydır Bornova Belediyesi bizimle ilgilenmiyor" tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu sırtını dönüp gitti
İZMİR

İzmirli depremzedenin "8 aydır Bornova Belediyesi bizimle ilgilenmiyor" tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu sırtını dönüp gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle buluştu. Deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgilere vakıf olmadığı ve yanındakilerden destek aldığı görülen Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "Sizden o kadar medet bekledik ama uğramadınız. Onun gerekçesini öğrenmek istiyorum" sorusuyla karşılaştı. Depremden sonra İzmir’e geldiğini, CHP’li vekillerin de Ankara’dan süreci takip ettiği cevabını veren Kılıçdaroğlu, bir başka vatandaşın "Bornova Belediyesi hiç ilgilenmiyor. 8 aydır hala Bornova Belediyesi’ne ulaşamıyoruz" tepkisi karşısında sırtını dönerek bölgeden uzaklaştı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İzmirli depremzedenin 8 aydır Bornova Belediyesi bizimle ilgilenmiyor tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu sırtını dönüp gitti
Kılıçdaroğlu'nun depremzedenin tepkisine cevap vermeden arkasını dönüp uzaklaştığı o an.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla buluştu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun sık sık yanındakilerden bilgi aldığı, deprem ve sonrasındaki süreçle ilgili konulara vakıf olmadığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'na tepki: 8 aydır neredesiniz?

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu.

İzmirli depremzedenin “8 aydır Bornova Belediyesi bizimle ilgilenmiyor” tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu sırtını dönüp gitti
OYNAT 01:10
İzmirli depremzedenin “8 aydır Bornova Belediyesi bizimle ilgilenmiyor” tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu sırtını dönüp gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlarla buluştu.

Deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgilere vakıf olmadığı ve yanındakilerden destek aldığı görülen Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın “Sizden o kadar medet bekledik ama uğramadınız. Onun gerekçesini öğrenmek istiyorum” sorusuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, CHP'li vekillerin de Ankara'dan süreci takip ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, bir başka vatandaşın “Bornova Belediyesi hiç ilgilenmiyor. 8 aydır hala Bornova Belediyesi'ne ulaşamıyoruz” tepkisi karşısında ise sırtını dönerek bölgeden uzaklaştı.

"Vekil arkadaşlarımız Ankara'dan takip etti"

Depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyleyerek bu soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Gerekçesini söyleyeyim. Buradaki olaylarla ilgili, yaşanan depremle ilgili ben buraya geldim. Arkadaşlarla konuştum. Ankara’dan milletvekilleri arkadaşlarım bire bir takip ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konuşuyorlar. İzmir Büyükşehir başkanımız uygun şartlarda dünya bankasından kredi almak için gitti çaba harcadı" dedi.

Depremzedeye sırtını dönüp bölgeden uzaklaştı

Kılıçdaroğlu, buluşma sonrası bölgeden ayrılacağı sırada başka bir vatandaşın "Bornova Belediyesi hiç ilgilenmiyor. 8 aydır hala Bornova Belediyesi’ne ulaşamıyoruz" tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşın sözlerine yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, arkasını dönerek uzaklaştı. O esnada, "Bakacağız bakacağız" sesleri duyuldu.

İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
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İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek, 'Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na, itfaiye rapor tutmayınca sosyal yardımın gitmediğini belirterek, ' Kapıcı dairesinde adamın sadece ceketi kaldı. İtfaiye gitmezse o adam açıkta kalacak.' diye konuştu.

O sırada vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korumaları tarafından uyarılınca, 'Neden dürtüklüyorsun? gerçekleri söylüyorum.' şeklinde karşılık vermesi de objektiflere yansıdı.

İzmirli esnaftan Kılıçdaroğlu'na: Hizmet verilmiyor sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın​
OYNAT 00:59
İzmirli esnaftan Kılıçdaroğlu'na: Hizmet verilmiyor sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın​
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'i ziyaretinde bir esnafın 'Hizmet alamıyoruz' tepkisiyle karşılaştı. Sohbet sırasında bir esnaf, 'Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e en iyi hizmet eski belediye başkanı İhsan Alyanak yaptı. O rahmetli olduktan sonra İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu iki, beş senelik bir durum değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın.' diyerek Kılıçdaroğlu'na veryansın etti.
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