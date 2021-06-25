İzmirli depremzedenin "8 aydır Bornova Belediyesi bizimle ilgilenmiyor" tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu sırtını dönüp gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de depremzedelerle buluştu. Deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgilere vakıf olmadığı ve yanındakilerden destek aldığı görülen Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "Sizden o kadar medet bekledik ama uğramadınız. Onun gerekçesini öğrenmek istiyorum" sorusuyla karşılaştı. Depremden sonra İzmir’e geldiğini, CHP’li vekillerin de Ankara’dan süreci takip ettiği cevabını veren Kılıçdaroğlu, bir başka vatandaşın "Bornova Belediyesi hiç ilgilenmiyor. 8 aydır hala Bornova Belediyesi’ne ulaşamıyoruz" tepkisi karşısında sırtını dönerek bölgeden uzaklaştı.
Depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyleyerek bu soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Gerekçesini söyleyeyim. Buradaki olaylarla ilgili, yaşanan depremle ilgili ben buraya geldim. Arkadaşlarla konuştum. Ankara’dan milletvekilleri arkadaşlarım bire bir takip ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konuşuyorlar. İzmir Büyükşehir başkanımız uygun şartlarda dünya bankasından kredi almak için gitti çaba harcadı" dedi.
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Depremzedeye sırtını dönüp bölgeden uzaklaştı
Kılıçdaroğlu, buluşma sonrası bölgeden ayrılacağı sırada başka bir vatandaşın "Bornova Belediyesi hiç ilgilenmiyor. 8 aydır hala Bornova Belediyesi’ne ulaşamıyoruz" tepkisiyle karşılaştı.