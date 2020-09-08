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İZMİR

İzmirlinin su çilesi bitmiyor: Tire vatandaşlar İZSU'ya isyan etti

Su, yol, altyapı sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İzmir'de vatandaşlar yine isyanda. Tire ilçesine bağlı Akyurt Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşık bir aydır yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Zihni Çetin halkın bidonlarla su taşıdığını, İZSU'ya dilekçeyle durumu bildirmelerine rağmen çözüm bulunmadığını belirterek, "Vatandaşımızın daha fazla mağdur olmaması için yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmaları istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Vatandaşlar su sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.
Vatandaşlar su sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Akyurt Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşık bir aydır su sıkıntısı çekiyor. Mahalle Muhtarı Zihni Çetin, su kesintilerinin kendilerini mağdur ettiğini ve bu sorunun artık çözülmesi gerektiğini ifade etti. Mahallelilerin bidonlarla su taşıdığını anlatan Çetin, "Köyümüzde yaklaşık bir aydır su sorunu yaşanıyor. Bu sorun yaklaşık 1 haftadır gittikçe arttı. Bazı sokaklarda bulunan evlerimizden su hiç akmıyor. Bazı evlerde ise çok az seviyede akıyor. Şu anda köylülerimiz incir hasadı için yaylalara göç etti, nüfus neredeyse yarı yarıya düştü, hasadı bitiren vatandaşımız köye döndüğünde su tamamen bitecek ve kimsenin evinden su akmayacak. Hayvancılık yapan evlerimiz var, herkes zaten tarımla uğraşıyor." diye konuştu.

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"Taşıma suyla bulaşık yıkıyoruz"

Çetin, İZSU'ya dilekçeyle durumu bildirdiğini belirterek "Vatandaşımızın daha fazla mağdur olmaması için yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmaları istiyorum." dedi. Mahallede kahve işleten Metin İbat da taşıdığı suyla çay yapıp bulaşıkları yıkadığını dile getirerek "Bir aydır susuzluk çekiyoruz. Köyün çoğu şimdi dağlarda incirde. Köye geri döndüklerinde daha çok sorun yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Foça'da evlerine denizden su taşıyan vatandaş isyan etti: Hiç kimse tepki vermiyor, ben hayret ettim
OYNAT 00:53
İzmir Foça'da evlerine denizden su taşıyan vatandaş isyan etti: Hiç kimse tepki vermiyor, ben hayret ettim
İzmir'in Foça ilçesinde, 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su vermesi vatandaşları çileden çıkardı. Evlerine denizden su taşıdıklarını belirten vatandaşlar, 'Hangi çağda yaşıyoruz?' diyerek tepkilerini dile getirdi.
  • İbrahim Çapkın ise yayladan dönerken kaynak suyundan doldurduklarını, yaklaşık 3 kilometreden eve su taşıdıklarını söyledi.

Temizlik yapamaz hale geldik

Yetkililerin sorunu çözmesini beklediklerini vurgulayan Çapkın, şöyle devam etti: "Sular akmayınca insanlar da hayvanlar da susuz kalıyor, köyümüzde herkes çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşıyor. İşimiz tozla toprakla, evimize geldiğimizde sularımız akmadığı için temizliğimizi yapamaz hale geldik. Bugün dağda incir hasadı yaptık. Yolda gelirken bir çeşme var oradan bidona su koyduk 3 kilometre taşıdık. O su da olmasa içme suyumuz da olmayacak. Yetkililerden yardım bekliyoruz." Hatice Adıbelli de bahçesindeki sebzelerin susuzluktan kuruduğunu; mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

İzmirlinin çilesi bitmiyor: Vatandaşlar çukurlu yola isyan etti, belediye bir şey yapmıyor
FOTOĞRAF 9
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Yamanlar Mahallesi'nde bulunan Zerrin Hanım Sitesi sakinleri, sitenin arkasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yola 1 yıldır asfalt dökülmemesinden şikayet ederek, yetkililere seslendi. Evlerine gelip giderken, yollardaki büyük çukurlardan dolayı araçlarında hasarların oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, yolun topraklı olması dolayısıyla ev içlerine ve araçlarına toz girdiğini dile getirdi.
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Toz nedeniyle sıklıkla araçlarını yıkatmak zorunda kaldıklarını, evlerinde pencere açmamaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, belediye yetkililerine şikayet etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını kaydetti.
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Site sakinlerinden Erkan Atacan, Ben bu apartmanda oturuyorum. Her gün buraya gelip gidiyorum. Yollarımız çok kötü. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Ben yoldan geçerken çok korkuyorum. Büyük arabalar buradan geçemiyor. Çok toz oluyor. Her gün arabamı yıkatmak zorunda kalıyorum.
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Pencerelerden içeri çok toz giriyor. Araba sahipleri için büyük sıkıntı. Burada çok insan oturacak, dolayısıyla bu yolların çok çok güzel olması gerekir. Yollarımızın düzeltilmesini önemle rica ediyoruz dedi.
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Hakan Atacan ise, Her gün arabamla bu yoldan gidip geliyorum. Tecrübesiz biri olsa yolun bozuk olmasından dolayı aşağı düşer. Yol kayması da var. Birkaç kere şikayet ettim. Fakat ne arayan ne soran var dedi.
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Bir diğer vatandaş Yusuf Necip Pamukçu ise, Bir senedir yollar bu şekilde. Sokağın ve caddenin kirliliği sadece beni değil birçok kişiyi etkiliyor. Bu sorunun en yakın zamanda giderilmesini istiyoruz diye konuştu.
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Bir vatandaş ise, sosyal medya hesabına yolun fotoğrafını atarak, şu yazıyı paylaştı: Geçen hafta aracımın kartelini deldim. 3 bin TL param gitti. Yazmadığım yer kalmadı.
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Bayraklı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi 20 gün oldu hiçbir hareket yok. Evde pencere açamıyoruz. Her yer balkonlar, toprak içinde. Lütfen sesimizi duyurun
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İzmirlinin çilesi bitmiyor: Vatandaşlar çukurlu yola isyan etti, belediye bir şey yapmıyor
Su, yol, altyapı sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İzmir'de vatandaşlar yine isyanda. Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar mahallesinde yaşayanlar, bir yıldır evlerinin önlerindeki yaklaşık bir kilometrelik yolun çukurlarla dolu olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Belediye yetkililerine şikayet etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını kaydeden vatandaşlar, "Yoldan çok korkuyoruz. Bir an önce düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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