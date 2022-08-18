Gündem Kocaelide hamam suyundan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu
KOCAELİ

Kocaeli'de hamam suyundan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu

Kocaeli İzmit'te, hamam suyunun yüksek pH derecesinden etkilenen 10 kadın, fenalaştı. Ayakta 3 kişi tedavi edilirken, 7'si hastanelere kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
İzmitte hamam suyundan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu - Kocaeli haberleri
Durumun bildirilmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İzmit'teki olay, öğle saatlerinde, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’taki hamamda meydana geldi. Hamamda suyun pH derecesinin fazla yükseltilmesiyle 10 kişi, fenalaştı. Durumun bildirilmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hamam çevresindeki binalar, tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

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