James Bond’a özendi: ABD Ankara Büyükelçisi Flake Kapalıçarşı’da poz verdi

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kapalıçarşı’da James Bond pozu verdi. ABD elçisi, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta İstanbul’un tarihi mekanlarından biri olan Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken görüldü.
CEKETİ ÇIKARSAM İYİ OLUR
Flake, fotoğrafı ‘’Bana yetişiyor, ceketi çıkarsam iyi olur” notuyla paylaştı. Flake’in filmlerdeki kovalama sahnelerini andıran fotoğrafı, 2012 yılında çekilen James Bond filmi Skyfall’u akıllara getirdi. Filmde Bond, tarihi çarşının çatısında motosikletle ilerlemişti. Filmdeki bu sahne tarihi yapıya zarar verdiği için çok eleştirilmişti.