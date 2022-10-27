James Bond’a özendi: ABD Ankara Büyükelçisi Flake Kapalıçarşı’da poz verdi

Vefat eden madencinin oğluna babasının ismi verildi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz'ın 3'üncü çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de babasının isteği ile 'Sungur Selçuk' adı verildi. Ayvaz'ın patlamanın olduğu gün doğum iznine çıkmadan önceki son mesaisi olduğu öğrenildi.