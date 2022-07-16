Gündem James Jeffreyden 15 Temmuz açıklaması Türkiyeye iade edilmesi gerekli
POLİTİKA

James Jeffrey'den 15 Temmuz açıklaması: Türkiye'ye iade edilmesi gerekli

Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimini 'FETÖ terör örgütünün demokrasiye ve bir NATO müttefikine saldırısı' olarak tanımladı. Jeffrey ayrıca, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
​James Jeffreyden 15 Temmuz açıklaması: Türkiyeye iade edilmesi gerekli
​Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törene, ABD'de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra ABD Dışişleri, Savunma Bakanlığı yetkilileri, kanaat önderleri, eski Amerikalı diplomatlar ve çok sayıda yabancı misyon mensubu katıldı.

Törende konuşan eski ABD Büyükelçisi ve eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimini "FETÖ'nün demokrasiye ve bir NATO müttefikimize saldırısıdır nokta." diye tanımladı.

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'FETÖ ELEBAŞI TÜRKİYE'YE İADE EDİLMELİ'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’de olmasının ABD'nin darbede bir menfaatinin olduğu anlamına gelmediğini savunan Jeffrey, FETÖ ele elebaşının Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Jeffrey, ABD yönetimi ve siyasilerinin darbe girişimini tanımlama biçimini eleştirdi ve Washington’un menfur girişime geç tepki vermesinin anlayışla karşılanacak tarafı olmadığını söyledi.

  • ABD'li diplomat Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki rolünü de takdir ederek, "İttifak içinde hiçbir ülke Ukrayna'ya gerek silah verme, gerek diplomasi ve gerekse başka eylemleri ile Türkiye kadar etkili olamadı.” diye konuştu.

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Törende konuşma yapan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USMCO) Genel Sekreteri Usame Cemal, 15 Temmuz'da Türkiye'nin demokrasi ve bağımsızlığına saldırı düzenlendiğini ve bunun Türk halkının sokaklara dökülmesi ile engellendiğini kaydetti.

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