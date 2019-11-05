Gündem Jandarma ekipleri 2 teröriste yardım eden 5 kişinin görüntülenmesine böyle engel oldu
ADİYAMAN

Jandarma ekipleri 2 teröriste yardım eden 5 kişinin görüntülenmesine böyle engel oldu

Adıyaman’da, geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 5 kişinin görüntülenmemesini isteyen jandarma ekipleri adeta etten duvar ördü.

Haber Merkezi IHA
Adıyaman'da PKK operasyonunda Jandarmanın dikkat çeken önlemi.
Adıyaman'da PKK operasyonunda Jandarmanın dikkat çeken önlemi.

19 Ekim 2019 tarihinde merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında özel harekat timlerinin çalışmaları sonucunda gri listede 300 bin TL ödülle aranan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

DHA
Adıyaman'da PKK operasyonu

JANDARMA EKİPLERİ ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Yapılan çalışmalar kapsamında her 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen D.D., H.D., Ş.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Buraya otobüsle getirilen 5 şüphelinin basın mensuplarınca görüntülenmemesi için jandarma ekipleri otobüsü adliye kapısına yanaştırarak adeta etten duvar ördü. Şüphelilerin basın mensuplarınca görüntülenmemesi için etten duvar ören jandarma ekipleri daha sonra şüphelileri otobüsten indirerek adliyeye soktu.

İHA
Adıyaman'da PKK operasyonu
  • Öte yandan ölü olarak ele geçirilen Özcan Bektaş isimli teröristin, 16 Ağustos 2018 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle askerlerin şehit olduğu terör eylemini gerçekleştirdiği, 26 Temmuz 2019 tarihinde ise Adıyaman’ın Sincik ilçesinde polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Taha Uluçay’ın şehit düştüğü olayda yer aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Adıyaman'da PKK operasyonu

İHA
Adıyaman'da PKK operasyonu
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