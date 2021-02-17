Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı: Elleriyle beslediler

Polisin, hayvan haklarının korunması noktasında zaten birçok yetkisi olduğunu belirten Tuncer, Bu yetkilerin çerçevesi, bu şubemizin kuruluşuyla daha çok belli olmuş oldu. Kuruluş, yönetmelik ve görev tanımları belli oldu. Bu şekilde polisimiz hangi işe baktığını, vatandaşımız da bu işle ilgili kimlerin yetkili olduğunu bilecek.