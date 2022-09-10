Gündem Jandarma kokuyu fark edince ortaya çıktı Hepsine el konuldu
ANTALYA

Jandarma kokuyu fark edince ortaya çıktı: Hepsine el konuldu

Antalya’da oturduğu evin etrafını brandayla çevirip saksılara kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin ev çevresindeki kokuyu fark etmesiyle yakayı ele verdi. Evde arama yapan ekipler saksılara ekilmiş 47 kök kenevir bitkisi ile 105 gram kubar esrara el koyarken, şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Jandarma kokuyu fark edince ortaya çıktı: Hepsine el konuldu
Antalya

Konyaaltı Kuruçay Mahallesi’nde ikamet eden R.C’nin kiralık olarak ikamet ettiği evin etrafının branda ile çevrili olduğunu gören Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evden yayılan kenevir kokusunu fark edince çalışma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte eve yapılan baskında, bahçe teli brandasının arkasına gizlenmiş vaziyette saksılara ekili 47 kök kenevir bitkisi ve 105 gram kubar esrar bulundu. Şüpheli R.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı
GÜNDEM
Antalya Demre'de ormanlık alanda yangın çıktı

Tam bin yıllık: Vatandaşlar görmek için akın ediyorlar
FOTOĞRAF 8
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu bağışlanan Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık sikke, ​ Antalya'da yaşayan koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı'dan alınarak Ahlat Müze Müdürlüğüne getirildi. Müzede oluşturulan özel bir vitrinde sergilenen altın sikke, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor.
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\"AHLAT ALPARSLAN'LA ANILAN BİR İLÇE\"<br><br>Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, “ Ahlat, Alparslan ile anılan bir ilçedir. Alparslan'la anıldığı için de bu sikkenin burada olmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu süreçte Antalya Müze Müdürümüz Mustafa Demirel ve koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı gerçekten çok destekleri oldu. Kısa süre içerisinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan'a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Çünkü kaynaklarda Malazgirt Savaşı öncesinde Alparslan'ın burada konakladığını, savaş stratejisini burada belirlediğini, burada otağını kurduğu biliniyor.<br>
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Bu nedenle ziyaretçiler müzede Alparslan'a ait bir eserin olmasını bekliyordu. Bu sikkeyi getirdikten sonra gerçekten gördük ki ziyaretçi sayısında da bir artış söz konusu oldu. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz paylaşımları görenler merak ettikleri için bizzat geldiklerini ifade ediyorlar. Basım yerinin yazıldığı kısım silik olduğundan, sikkenin nerede basıldığı bilinmemekte ancak Alparslan'a ait olduğu üzerinde yazılıdır.
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Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazılar yer alıyor. Sikkenin ön yüzünde 'Adil, Allah'tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah'a aittir', arka yüzünde ise 'Muhammed Allah'ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O, Allah kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir' yazmaktadır\" dedi.
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\"BU DEĞERLİ ESERİ HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ\"<br><br>Tüm ziyaretçilerin bu değerli eseri görmesini istediklerini belirten Ahlat Müze Müdürü Ercek, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>“Alparslan'a ait eserin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 10 gündür eser müzemizde sergileniyor. Sergilendiğinden beri eserin yoğun bir ilgi gördüğünü gözlemledik.
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Vatandaşlarımız Ahlat'ta Alparslan'a ait bir eserin sergilenmesini bekliyordu. Teşhir edildikten sonra yoğun bir ziyaretçi almaya başladı. Bu değerli eseri müzemize bağışlayan avukat Bahadır Kalaycı ve süreç içerisinde desteğini esirgemeyen Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel'e teşekkür ederim.\" dedi.
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Tam bin yıllık: Vatandaşlar görmek için akın ediyorlar
Antalyalı bir koleksiyoncu tarafından Bitlis'in Ahlat Müzesi'ne bağışlanan Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikke halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar görmek için Ahlat Müzesi'ne akın ediyorlar.
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