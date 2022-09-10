Jandarma kokuyu fark edince ortaya çıktı: Hepsine el konuldu

\"AHLAT ALPARSLAN'LA ANILAN BİR İLÇE\"<br><br>Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, “ Ahlat, Alparslan ile anılan bir ilçedir. Alparslan'la anıldığı için de bu sikkenin burada olmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu süreçte Antalya Müze Müdürümüz Mustafa Demirel ve koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı gerçekten çok destekleri oldu. Kısa süre içerisinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan'a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Çünkü kaynaklarda Malazgirt Savaşı öncesinde Alparslan'ın burada konakladığını, savaş stratejisini burada belirlediğini, burada otağını kurduğu biliniyor.<br>