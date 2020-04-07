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DENİZLİ

Denizli haberleri: Jandarma KOM 570 parça tarihi eser ele geçirdi

Jandarma KOM 570 parça tarihi eser ele geçirdi

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma KOM ekipleri düzenlediği operasyonda bir şahsı, elindeki çoğunluğu sikke olan 570 parça tarihi eseri satmaya çalışırken yakaladı.

Haber Merkezi İHA
570 adet tarihi eser ele geçirildi.
570 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesinde meydana geldi. Özgür Ç, isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi.

570 adet tarihi eser ele geçirildi.

570 adet tarihi eser ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan Özgür Ç.’nin yanında değişik ebatlarda farklı dönemlere ait sikkeler ile birlikte yüzük gibi çeşitli objelerden oluşan 570 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, Özgür Ç. gözaltına alındı.

570 adet tarihi eser ele geçirildi.


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