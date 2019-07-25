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ANKARA

Jandarma personel alımları yarın sona eriyor! Jandarma personel ilanı

Jandarma personel alımları yarın sona eriyor

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma personeli olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğunu belirtti. Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden yapılabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Jandarma Genel Komutanlığından, jandarma personeli olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kanun ordusu jandarmanın saflarına katılmanız için biz de sizleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu belirtildi.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden yapılabilecek.

Paylaşımda, ayrıca jandarma personelinin eğitim ve tatbikat görüntülerine de yer verildi.

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