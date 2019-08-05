​Jandarma PKK'nın kabusu oldu

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’ya yurt içinde ve sınır ötesinde göz açtırmıyor. Türkiye’yi tehdit eden hain örgütlere karşı mücadeleye devam eden Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 2019’un başından beri 69 bin 917 operasyon gerçekleştirdi.

Jandarmanın terör örgütü PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlarda 213 terörist öldürülürken, 172 terörist sağ ele geçirildi. Paniğe kapılan ve iç çatışmaya giren PKK’dan 77 kişi de Jandarma’ya teslim oldu. Toplamda 7 ayda 462 terörist etkisiz hale getirildi.

LİSTEDE BÜYÜK TEMİZLİK

7 ayda 69 bin operasyon ile PKK’ya nefes aldırmayan Jandarma, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan arananlar listesinden örgüt liderleri konumunda 2’si kırmızı, 3’ü mavi, 11 turuncu ve 40’ı gri kategoride yer alan teröristleri etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçleri kırmızı kategoriden 16 terörist, 15 mavi kategoriden, yeşil ve turuncu kategoriden 26, gri kategoriden 155 teröristi etkisiz hale getirirken toplamda 238 hain temizlendi.

MİLLİ SİLAHLARIN ETKİSİ BÜYÜK

Jandarmanın geçmiş yıllara göre başarısının artmasında profesyonel ekiplerin yanında milli silah sistemlerinin de etkisi bulunuyor.

Operasyonların planlanması ve icrasında yer alan milli hava araçlarından Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA), İnsanlı Keşif Uçağı (İKU), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İHA’lar da başarıda etkili oldu.

HAİNLER TEMİZLENİYOR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm kamu ve kuruluşlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Jandarma, 15 Temmuz 2016-30 Temmuz 2019’a kadar 14 bin 333 kişi hakkında işlem yaptı.

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Gara’yı vurduk

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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