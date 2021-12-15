Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak isteyen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma düzenlendi. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde A.Ş., H.U. ve S.D.’nin çeşitli yerlerden temin ettikleri ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları ve Çifteler’e bağlı Belpınar Mahallesi’nde oldukları öğrenildi.

KOM Şube ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte düzenlediği operasyon sonucu şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve yakalandıkları araçta yapılan arama sonucunda tarihi eser olduğu değerlendirilen 36 adet Roma Dönemi’ne ait bronz sikke ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi. Objeler Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

A.Ş., H.U. ve S.D. hakkında ’Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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FOTOĞRAF 28 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik \"Anadolu\" adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı. Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Operasyonda kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirilmişti. 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi Servet değerinde: Tarihi operasyonla ele geçirildi, göz kamaştırıyor Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 23 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespitler ışığında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana KOM Şube Müdürlüğünce, 10 Ağustos 2021 tarihinde eş zamanlı olarak Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı olan “Anadolu” kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütü tarafından ülkemize ait tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasına ilişkin yapılan yakalamalarda, Hırvatistan’da 2 bin 963 adet, Sırbistan’da bin adet, Bulgaristan’da 133 adet ve Türkiye’de de 26 adet tarihi eser ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu <br><br> KOM Daire Başkanlığınca müzayede evlerine ait binlerce kataloğun incelenmesi sonucunda Türkiye’ye ait kaçırılan tarihi eserler belirlendi. Yurtiçi ile yurt dışında yapılan yakalamalarda ele geçirilen ve müzayede evlerinin kataloglarında belirlenen tarihi eserlere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde eserlerin Türkiye’ye ait Anadolu kökenli eserler olduğu tespit edildi. 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi 30 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Anadolu' adı verilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 92 zanlıdan 76'sı yakalandı. Operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

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