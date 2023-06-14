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Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajında tüm şehitleri yad eden Erdoğan, "Fedakarca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

18:33 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, fedakarca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.




#Jandarma
#Recep Tayyip Erdoğan
#Jandarma Genel Komutanlığı
#184'üncü kuruluş yıl dönümü
29 dakika önce
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