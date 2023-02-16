Japon ekipten Türkiye için saygı duruşu

Japonya Kagawa Üniversitesi’nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını belirterek, “Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum. Japonya’da buna benzer 2016 yılında Kumamoto’da oldu. 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu, 2 gün sonra 7.3 büyüklüğünde başka bir deprem oldu ve hasar yarattı, fakat Kahramanmaraş depremleri kadar büyük değildi” dedi.