Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Japon prens ve eşi Ayasofya'yı gezdi

Japon prens ve eşi Ayasofya'yı gezdi

04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.
Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.

Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü kapsamında Ankara’ya gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito dün de Prenses Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Çifte, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan çiftin ziyareti geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.


#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#Japonya
#prens
#prenses

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 515 işçi kurası ne zaman çekilecek? Doğrudan noter kurası tarihi