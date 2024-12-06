Japon prens ve eşi Ayasofya'yı gezdi

Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü kapsamında Ankara’ya gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito dün de Prenses Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Çifte, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan çiftin ziyareti geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.