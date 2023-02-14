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Japonya’nın tıbbi malzeme içeren uçağı Türkiye’ye ulaştı

Japonya Savunma Bakanlığı, depremler sonrasında sahada görev yapan Japonya Acil Durum Ekipleri’nin (JICA) ve sağlık personelinin yanı sıra hazırlanan tıbbi yardımın, özel nakliye uçağıyla Türkiye’ye ulaştığını duyurdu.

17:46 . 14/02/2023 Salı
DHA
Japonya

Japonya

Japonya Savunma Bakanlığı, depremler sonrasında sahada görev yapan Japonya Acil Durum Ekipleri’nin (JICA) ve sağlık personelinin yanı sıra hazırlanan tıbbi yardımın, özel nakliye uçağıyla Türkiye’ye ulaştığını duyurdu.

#Kahramanmaraş
#Pazarcık depremi
#japonya
#yardım
8 dakika önce
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Japonya’nın tıbbi malzeme içeren uçağı Türkiye’ye ulaştı
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