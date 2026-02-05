JASAT suçlulara göz açtırmadı: 163 zanlı kıskıvrak yakalandı

’Jandarmanın dedektifleri’ olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 1 Aralık-4 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ farklı yıllarda hapis cezası bulunan 5, ’kasten öldürme’ suçundan hapis cezası bulunan 2, ’yağma’ suçundan hapis cezası bulunan 1, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hapis cezası bulunan 1, ’kasten yaralama’ suçundan hapis cezası bulunan 2, ’bankacılık kanununa aykırılık’ hapis cezası bulunan 1 zanlı başta olmak üzere toplam 163 kişi yapılan operasyonlar ile yakalandı.