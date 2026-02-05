Yeni Şafak
JASAT suçlulara göz açtırmadı: 163 zanlı kıskıvrak yakalandı

17:005/02/2026, Perşembe
IHA
Ordu’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı
Ordu’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı

Ordu’da jandarma ekiplerince son 2 ayda yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

’Jandarmanın dedektifleri’ olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 1 Aralık-4 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ farklı yıllarda hapis cezası bulunan 5, ’kasten öldürme’ suçundan hapis cezası bulunan 2, ’yağma’ suçundan hapis cezası bulunan 1, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hapis cezası bulunan 1, ’kasten yaralama’ suçundan hapis cezası bulunan 2, ’bankacılık kanununa aykırılık’ hapis cezası bulunan 1 zanlı başta olmak üzere toplam 163 kişi yapılan operasyonlar ile yakalandı.


Yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



