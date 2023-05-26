Jitem davasında karar çıktı: Mehmet Ağar dahil tüm sanıklar hakkında beraat kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize ettiklerini açıkladı. Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş'un Muharrem İnce'nin tarafsızlık açıklamasına rağmen istifa etmeden ilçe başkanlığı sıfatıyla böyle bir programa dâhil olması, partisi tarafından büyük tepki çekti. Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi Ömer Özdoğan, "Bu korsan programla ilgimiz yok. Memleket Partisi CHP'nin arka bahçesi değildir. CHP'de son rezalet perdesi; örgütlerimizi ayartıp korsan program yapıyorlar. Onursuzluğun bu kadarı pes" açıklamasında bulundu.