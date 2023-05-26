Jitem davasında karar çıktı: Mehmet Ağar dahil tüm sanıklar hakkında beraat kararı

Mehmet Ağar
Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da aralarında olduğu 19 kişinin ölümüyle ilgili açılan “JİTEM” davasının 7’nci duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kamuoyunda "Ankara JİTEM davası" olarak bilinen ve aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 19 sanık hakkında karar açıklandı.
Jitem davasında aralarında Mehmet Ağar'ın da bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.
Dosyada 19 sanık bulunuyordu: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Enver Ulu, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman.