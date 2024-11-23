Kabadayılığa boyun eğmeyiz

Muhalefetin kendilerini çarşıya, pazara davet ettiğini, ancak kendilerinin çarşıdan pazardan gelirken muhalefetin gittiğini ifade eden Erdoğan, siyasi parti olarak çarşıda, pazarda ve sokakta muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde var olduklarını, halkla olan gönül bağlarını bugüne kadar hiçbir zaman koparmadıklarını ve bundan sonra da koparmayacaklarını kaydetti. Bu konuda cevap verilmesi gereken bazı sorular olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret etmedi?

Sayın Özel, neden Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ziyaret etme zahmetinde bulunmadı? Akkuyu Santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından, enerji arz güvenliğimize nasıl bir fayda sağladığından, acaba Sayın Özel'in haberi var mı? CHP'li yöneticilerin ülkemizin enerji yatırımlarıyla ilgili kayıtsızlığının, daha doğrusu bir türlü geçemeyen hazımsızlığının gerçek sebebi nedir?”