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Kabadayılığa boyun eğmeyiz

Kabadayılığa boyun eğmeyiz

04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hattat Hadi Kerküki'nin, yıldızda besmele, hilalde nazar ayetinin yer aldığı tablosunu takdim etti.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hattat Hadi Kerküki'nin, yıldızda besmele, hilalde nazar ayetinin yer aldığı tablosunu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum'un açılışında, barikat kurarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Meclis’e girişini engellemeye çalışan CHP’lileri sert bir şekilde eleştirdi: Gazi Meclis’imizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. CHP’nin, bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ittifak, CHP’yi şiddete meyilli hale getirmektedir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
“Biz, kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz”
dedi. İstanbul Energy Forum’un açılışında konuşan Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde CHP’li vekillerin yaptıklarına tepki gösterdi. Türkiye'ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşatmış bir iktidar olarak, enerjide de çok daha büyük hedefler peşinde olduklarını dile getiren Erdoğan, bu konuda bir üzüntüsünü
Her biri birer gurur vesilesi olan tüm bu projeleri hayata geçirirken, tüm bu önemli adımları atarken, açık söylüyorum, milletimizden başka yanımızda kimseyi bulamadık
diyerek paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

GAYRETLERİMİZE DESTEK VERMEDİLER

Enerjide Türkiye'nin tarih yazarken, halkın bundan sevinç duyduğunu, istifade ettiğini, hayatının pek çok alanda kolaylaştığını ancak muhalefetin bu sevinci ve gururu paylaşmaya, buna destek olmaya yanaşmadığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Nükleer enerjiymiş, doğal gaz keşfiymiş, yeni boru hatlarıymış, doğal gaz depolamaymış, petrol kuyularıymış, maalesef bunların hiçbiri muhalefetin gündeminde olmadı.
Hidroelektrik santrallerimizden nükleer enerji tesislerimize, madenlerimizin kullanılmasından petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımıza kadar hiçbir gayretimizde hükümetimize destek vermediler.”

CHP’NİN KARIN AĞRISI GEÇMEDİ

“Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerimizi bölgedeki rakiplerimizin söylemleriyle eleştiri yağmuruna tuttular. Karadeniz'deki keşfimize 'Her seçim öncesinde doğal gaz buluyorlar.' diyerek çamur attılar. Gabar'daki petrol keşfimize adeta gölge düşürmek amacıyla akla ziyan argümanlar öne sürdüler.
'Türkiye'nin Somali'de, Libya'da ne işi var?'
cümlesi, bu süreçte muhalefetten en sık duyduğumuz eleştirilerden biriydi. 2
2 yıl boyunca aktörler değişti, genel başkanlar değişti, ama muhalefetin, bilhassa CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi.”

KOMİSYONDA TERÖR ESTİRDİLER

Muhalefetten gelen her türlü yapıcı eleştiriye açık olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bunda da son derece samimiyiz. Ama laf olsun torba dolsun siyasetine de asla prim vermeyiz. Hele hele Gazi Meclis'imizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak, üyesi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek, muhalefet yaptıklarını zannedenler, derin bir yanılgı içindedir.”

CHP KANTİN SOLCULUĞUNDAN KURTULSUN

Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. Daha önce de dile getirdim, bugün tekrar vurguluyorum, CHP'nin, bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşışı dediği ittifak, CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum.

Hazımsızlığın sebebi ne?

  • Muhalefetin kendilerini çarşıya, pazara davet ettiğini, ancak kendilerinin çarşıdan pazardan gelirken muhalefetin gittiğini ifade eden Erdoğan, siyasi parti olarak çarşıda, pazarda ve sokakta muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde var olduklarını, halkla olan gönül bağlarını bugüne kadar hiçbir zaman koparmadıklarını ve bundan sonra da koparmayacaklarını kaydetti. Bu konuda cevap verilmesi gereken bazı sorular olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret etmedi?
    Sayın Özel, neden Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ziyaret etme zahmetinde bulunmadı? Akkuyu Santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından, enerji arz güvenliğimize nasıl bir fayda sağladığından, acaba Sayın Özel'in haberi var mı? CHP'li yöneticilerin ülkemizin enerji yatırımlarıyla ilgili kayıtsızlığının, daha doğrusu bir türlü geçemeyen hazımsızlığının gerçek sebebi nedir?”
    diye konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerini bir yerlere davet etmek yerine önce kendisinin Türkiye'nin enerji yatırımlarını tanımasını, buraları ziyaret etmesini, fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmaya gayret etmesini, yoksa halka söylediklerinin hiçbir anlamının olmayacağını dile getirdi.

Tasarruf çağrısı

Enerji konusunda şu kritik noktayı da gözden kaçırmamak gerektiğini kaydeden Erdoğan, enerji tasarrufunun bir milletin, bir toplumun gelişmişlik, medenilik seviyesini gösteren önemli mihenk taşlarından biri olduğunu ifade etti:
“Biz, ayrıca Peygamber Efendimizden özellikle ‘Dereden abdest alırken bile suyu israf etme’ emrine muhatap olan bir inanca mensubuz. Enerji üretimiyle eş zamanlı olarak enerji tasarrufumuzu da artırmak, israfı önlemek, sorumluluk duygusuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz.”

Enerjide hedef tam bağımsızlık

Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile birlikte kalkınmanın lokomotifidir” diyen Erdoğan, madenden petrol ve doğal gaza, rüzgardan güneş enerjisine kadar her başlıkta ülkenin potansiyelinden en üst düzeyde istifade etmenin çabasında olduklarını belirtti. Erdoğan, şunları anlattı: “Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, çevreci görünümlü marjinal yapılardan gelen baskılara ve eleştirilere aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim, kim ne derse desin enerji dahil hiçbir alanda ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Bundan da geri adım atmayacağız.

66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik

Doğal gaz ve petrolde, 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern arama ve üretim filolarından birini kurduk” vurgusu yapan Erdoğan, “3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizden karşılayabiliyoruz. 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısının ihtiyacını kendi gazımızla sağlayacağız.

SOMALİ’DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sınırların ötesinde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: “
Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerindeki 3 sahada faaliyetlerine başladı. Petrolde ise daha önce terör nedeniyle arama yapamadığımız bölgelerden Gabar'da tarihimizin en büyük petrol keşfine imza attık.
Rezerv ve kalite bakımından üst seviyede olan Gabar'daki kuyularımızdan günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarıyoruz. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık, bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Yurt dışındaki sahalarımızdan gelen 40 bin varille ülkemizin günlük petrol üretimi 155 bin varilin üzerindedir.”

70 yıllık hayal gerçek oluyor

  • Son 22 yılda temiz ve yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yaptıklarını anımsatan Erdoğan,
    “Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıradayız. Hedefimiz, 2025 yılında Avrupa'da ilk 3'e, dünyada ise ilk 9'a girmektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizle temiz enerji yanında milletimizin 70 yıllık hayalini de gerçeğe dönüştürüyoruz. Akkuyu tümüyle devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak, böylece yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salınımını önleyecektir”
    ifadelerini kullandı.

Nijer’de altın üretimi 2025’te

Altın madeninde sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da arama faaliyetleri yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nijer'deki altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz.”




#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Enerji Forumu
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