Kabaktepe Altılı masanın Cumhurbaşkanlığı Sistemini eleştirdi: Durun ben bir Kemal Beyi Meral Hanımı arayayım diyecek
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, muhalefetin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasına eleştirilerde bulundu. "Türkiye'ye getirmek istedikleri sistem Cumhurbaşkanının üzerinde altı tane genel başkanlık sistemi." ifadelerini kullanan Kabaktepe, "Altılı Masa kazanırsa cumhurbaşkanı bir karar alırken ‘Durun ben bir Kemal beyi, Meral hanımı, Temel beyi arayayım’ diyecek" dedi.
12:03 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Beykoz'da yaptığı konuşmada Altılı masaya yönelik eleştirilerde bulundu. Muhalefetin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasına değinen Kabaktepe,
“Altılı Masa kazanırsa cumhurbaşkanı bir karar alırken ‘Durun ben bir Kemal beyi, Meral hanımı, Temel beyi arayayım’ diyecek”
ifadelerini kullandı.
"ALTI GENEL BAŞKANIN İMZASI OLMADAN KARAR ALAMAYACAK"
Kabaktepe şöyle konuştu:
"Şurada seçime 5 ya da 6 ay kalmış. Bazı konular Türkiye'de konuşuluyor, tartışılıyor. Muhalefet partilerimizin Türkiye'ye önerdiği bir sistem var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Bu sistemin ne olduğunu hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Ülkeye bir cumhurbaşkanı seçilecek. Bu cumhurbaşkanı herhangi bir karar alırken o karar stratejikse altı tane genel başkanın imzası olmadan alamayacakmış.
"CUMHURBAŞKANININ ÜZERİNDE ALTI TANE GENEL BAŞKANLIK SİSTEMİ"
Burada basın mensubu arkadaşlarımız da var. Şimdi bir tane stratejik bir soru soruyorlar. Önce cebinden telefonunu çıkaracak cumhurbaşkanı. Diyecek ki bir dakika bu çok önemli bir karar Kemal beye sormam lazım. Arayacak Kemal bey diyecek ki kırmızı olsun. Acaba Meral hanım ne diyor. Telefonunu diğer eline alacak Meral hanımı arayacak o diyor ki sarı olsun. Acaba diyecek Temel bey ne diyor. Onu arayacak o diyor ki mavi olsun. Altı tane renk çıktı. Hepsini karıştırsan o da bir şey olmuyor. Türkiye'ye getirmek istedikleri sistem Cumhurbaşkanının üzerinde altı tane genel başkanlık sistemi."
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