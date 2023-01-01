Kabaktepe Altılı masanın Cumhurbaşkanlığı Sistemini eleştirdi: Durun ben bir Kemal Beyi Meral Hanımı arayayım diyecek

Burada basın mensubu arkadaşlarımız da var. Şimdi bir tane stratejik bir soru soruyorlar. Önce cebinden telefonunu çıkaracak cumhurbaşkanı. Diyecek ki bir dakika bu çok önemli bir karar Kemal beye sormam lazım. Arayacak Kemal bey diyecek ki kırmızı olsun. Acaba Meral hanım ne diyor. Telefonunu diğer eline alacak Meral hanımı arayacak o diyor ki sarı olsun. Acaba diyecek Temel bey ne diyor. Onu arayacak o diyor ki mavi olsun. Altı tane renk çıktı. Hepsini karıştırsan o da bir şey olmuyor. Türkiye'ye getirmek istedikleri sistem Cumhurbaşkanının üzerinde altı tane genel başkanlık sistemi."