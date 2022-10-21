Kabaktepe Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası önünde konuştu: Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti döneminde projelendirilip 2018 yılında yapımına başlanan ve 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İBB Ahmet İsvan Halk Fabrikasında ekmek üretilmediği iddiaları üzerine fabrikanın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fabrikanın çalışmadığına tepki gösteren Kabaktepe şu açıklamalarda bulundu:

"Arkamızda bulunan halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45-50'si tamamlanmış, makineleri alınmıştı. İmamoğlu dahil, CHP meclis üyeleri bu fabrika yapılırken projeye karşı çıkmış, ret oyu vermişlerdir. Kredilendirilmesine de yapımına da ret oyu vermişlerdir. İktidara geldikten sonra ise İBB yönetimi bu fabrikayı açmışlardır.

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"FABRİKA AÇILIYOR HİZMET AÇILMIYOR"

Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık.

"ÜRETİLEN BİR TANE EKMEK YOK"

AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Burada daha önce yaptığımız basın toplantısı neticesinde fabrikanın ön tarafına birkaç tane önlük giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu gerçeği değiştirmez"

"BASKIN YÖNTEMİNİ GENEL BAŞKANINIZDAN ÖĞRENDİNİZ"

Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşmasının sonunda yanına İBB Halk Ekmek A.Ş yetkilileri geldi. Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ile Osman Nuri Kabaktepe arasında kısa bir diyalog yaşandı. Nama, Kabaktepe'ye "Baskın yöntemiyle olmaz, biz sizi fabrikamıza davet ediyoruz, kapımız açık" diyerek fabrikaya davet etti. Kabaktepe, "Baskın yöntemini genel başkanınızdan siz öğrendiniz, bizde öyle bir yöntem olmaz. Biz geleceğimiz zamanı ilan ederiz, sakin olun biz ilan ederek basın toplantısına geliyoruz, burada üç aydır ekmek üretilmiyor, bir hafta önce yaptığımız basın toplantısından sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz, üretime başladıysanız dediğimiz gibi tebrik ederiz" diyerek aracına binerek alandan ayrıldı. Bu sırada çevredeki bazı partililer de Halk Ekmek A.Ş yetkililerine sözlü tepki gösterdi.

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KABAKTEPE'DEN PAYLAŞIM

Gelişmelerin ardından Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kabaktepe paylaşımına şu notu düştü:

"Arka Fon var! Açılış mizanseni var! Provaskasyon var! Ekmek yok İstanbullunun ekmeği ile oynamayın!"

Arka fon var!

Açılış mizanseni var!

Provokasyon var!

Ekmek yok!



İstanbullunun ekmeği ile oynamayın! pic.twitter.com/mk4rYzQ70F — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) October 21, 2022