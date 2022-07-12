Kabaktepe, 'Neden yoksunuz' sorusuna cevap veremeyen Kaftancıoğlu'na: Bilgileri telefonunuza gönderiyorum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki sel afeti ile mücadele çalışmalarına katılmasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Asıl sorulması gereken soru, siz neden burada değildiniz?" diye sormuştu.

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Sorusuna, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Esenyurt'taki İBB çalışanlarının fotoğraflarını paylaşarak yanıt vermesi üzerine Kabaktepe, "CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Size belediyelerinizin çalışanlarını sormadık. 'Sen neden burada değilsin?' dedik." diyerek yanıt verdi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tatil keyfi yaparken sahadaki çalışmalar hakkında tam bilgi alamamışsınızdır. 10 Temmuz ziyaretimde aldığım bilgileri telefonunuza da gönderiyorum. Belki İstanbul’un sorunları ilginizi çeker." ifadelerini kullandı.

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CHP İl Başkanı sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Emek veren herkese de teşekkür ettik.



Size belediyelerinizin çalışanlarını sormadık.“SEN NEDEN BURADA DEĞİLSİN?” dedik. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) July 11, 2022

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