Kabaktepe'den polis ve askere iftira atan Kılıçdaroğlu'na tepki: Güvenlik güçlerimizi ucuz bir komplonun çemberine dahil etmek istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, geçtiğimiz gün polis ve askere iftira atarak tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı suç duyurusunda bulundu.

KABAKTEPE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AYNI DİLİ KULLANIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz, Kılıçdaroğlu’nun düştüğü “politik yetersizlik” travmasının yeni semptomlarına tanıklık ediyor. Ana muhalefetin başkanı, aynı dili kullandığı terör örgütlerinin, “kimyasal silah ve uyuşturucu” yalanları üzerinden yürüttüğü karanlık propagandayla; devletimizi, silahlı kuvvetlerimizi ve emniyet güçlerimizi ucuz bir komplonun çemberine dahil etmek istiyor.

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Darbeye tiyatro diyerek seyirci koltuğuna kurulan Kılıçdaroğlu, konforlu vesayet locasından devletimiz ve aziz milletimizle yan yana anılması bile abesle iştigal olan ithamları arka arkaya sıralamaktadır.

"ATEŞLE OYNAMA SİYASETİNİN YENİ ÖRNEĞİ"

Bu dil zehirlidir, bu dil gayrı millîdir! Bu dil, küresel lobilerin taşeronlarına ezberlettiği retorikten öteye gitmemektedir.

Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde, “barış, güven eksenli ve insan odaklı diplomasi vizyonu" ile tüm dünyanın ve beşeriyetin takdirini kazanan ülkemize yönelik bu galiz ifadeler “ateşle oynama siyaseti"nin yeni örnekleridir.

Benimle birlikte Türkiye de kaybetsin diye düşünen bu vesayetçi ve güdümlü politik akla karşı; Türkiye Yüzyılı'nda milletle ve milletçe kazanacağız."

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Aziz milletimiz, Kılıçdaroğlu’nun düştüğü “politik yetersizlik” travmasının yeni semptomlarına tanıklık ediyor. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) November 1, 2022