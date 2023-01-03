Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Bazı seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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