Kabine 21 gün aradan sonra bugün toplanıyor: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son 1 Ağustos'ta toplanmıştı. Toplantıda, tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmıştı.

21 GÜN SONRA TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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