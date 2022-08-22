Gündem Kabine 21 gün aradan sonra bugün toplanıyor İşte masadaki konular
ANKARA

Kabine 21 gün aradan sonra bugün toplanıyor: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısına başkanlık edecek. 21 gün aradan sonra yapılacak toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin son gelişmeler masaya yatırılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Kabine 21 gün aradan sonra bugün toplanıyor: İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son 1 Ağustos'ta toplanmıştı. Toplantıda, tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmıştı.

21 GÜN SONRA TOPLANIYOR

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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