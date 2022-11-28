Gündem Kabine bugün toplanıyor Masada altı kritik başlık var
POLİTİKA

Kabine bugün toplanıyor: Masada altı kritik başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantının ana maddelerini Pençe-Kılıç harekatı ve olası Suriye operasyonu ile sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları olacak. İşte Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alacak maddeler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine bugün toplanıyor: Masada altı kritik başlık var
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesini Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kılıç harekatı oluşturacak.

İşte Kabine Toplantısı'nda ele alınacak diğer gündem maddeleri;

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

EYT ÇALIŞMALARI

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.

EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak. Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

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