Kabine toplanıyor: Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler olacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı da masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Yoğun bir gündemle toplanacak kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak. Ukrayna-Rusya savaşında 1 ay geride kaldı. Bu kapsamda toplantıda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.
Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.
NATO ZİRVESİ GÖRÜŞÜLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.
FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADELE
Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.
RAMAZAN ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER
Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.