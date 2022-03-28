Kabine toplanıyor: Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada

Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, \"Ramazan’da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım\" dedi.<br>Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.