Gündem Kabine toplanıyor Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada
POLİTİKA

Kabine toplanıyor: Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler olacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı da masaya yatırılacak

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Haber Merkezi Diğer
Kabine toplanıyor: Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Yoğun bir gündemle toplanacak kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak. Ukrayna-Rusya savaşında 1 ay geride kaldı. Bu kapsamda toplantıda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

  • Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

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NATO ZİRVESİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

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FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

RAMAZAN ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

  • Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Eminönü’nde Ramazan yoğunluğu
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Ramazan Ayına kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur alışverişi için Eminönü’ne akın etti. Tarihi Mısır Çarşısı çevresinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
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Alışveriş yapmaya gelen Özcan Güler isimli vatandaş, \"Alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor. Hurma fiyatları 85-95 arası. Biraz pazarlık yapacağız tabii\" ifadelerini kullandı.
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Bir başka vatandaş ise \"Biz geçen hafta geldik Bu kadar yoğun değildi. Bir dolaşacağız bakalım. Kesimize uygun bir şey görürsek alırız. Peynir ürünleri alacağız\" şeklinde konuştu.<br>
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Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, \"Ramazan’da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım\" dedi.<br>Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.
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