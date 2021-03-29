Kabine toplanıyor: Yeni tedbirler masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de saat 15.30'da yapılacak. Toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve artan vaka sayıları olacak.

Vaka sayıları ile çok yüksek riskli kategorideki kırmızı illerin sayısının hızlı yükselişinin nedenleri kabine toplantısında masaya yatırılacak. Yine vaka sayılarındaki bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına nasıl yansıdığı da değerlendirilecek.

Bugün güncellenecek koronavirüs risk haritasına göre, mevcut tedbirler gözden geçirilecek ve yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Kabinede alınan kararlar da daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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Siyasi kulislerde hareketlilik

AK Parti’nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu. İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nın Külliye'de yapılacağının açıklanmasının ardından, 'Kabine değişikliği olacak mı' sorusu da merak edilir oldu.

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