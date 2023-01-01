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Kabine toplantısı için geri sayım: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni paketi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın kritik başlıkları değerlendirecek. Alınacak kararları toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklayacak olan Erdoğan'ın millete seslenişinde borç yapılandırması maddesi öne çıkıyor. Yapılacak uygulama ile uzun taksit dönemleri ile devlete olan borçların faiz kolaylığı da sağlanarak çözülmesi bekleniyor.

13:31 . 22/01/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı yapılacak mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi geliyor. Kabine Toplantısının 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılması ve Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin toplantıda ele alınması bekleniyor.


CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ GELİYOR

Borç yapılandırma paketi; vergi ve SGK borçlarının yapılandırılacak. Hükümet 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti.

Borç yapılandırma paketi ile ilgili açıklamanın yarın yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KİMLERİ KAPSAYACAK, ŞARTLARI NELER?

Borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak. Borç yapılandırma paketi ile vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları, trafik cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek.


#ankara
#cumhrubaşkanı erdoğan
#kabine toplantısı
1 saat önce
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Kabine toplantısı için geri sayım: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni paketi açıklayacak
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