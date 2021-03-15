Gündem Gözler Kabine Toplantısında Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
POLİTİKA

Kabine Toplantısı merakla bekleniyor: Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Gözler Kabine Toplantısı'nda: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ardından gözler bugün Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda olacak. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele, bugüne kadar alınan tedbirler, güncellenen risk haritası ve yeni kısıtlamaların alınıp alınmayacağı olacak.

Haber Merkezi Diğer
Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

TEDBRİLER ARTTIRILACAK MI?

Mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

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AŞILAMA SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.

Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

  • Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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