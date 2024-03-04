Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaralıların ülkemize sevkinden, Gazze'ye gönderdiğimiz yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında Mısır'ın ciddi yardımı oluyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı yarın ağırlayacağız.

Gittiğimiz her şehirde vatandaşlarımızın sevgisiyle karşılaşmış olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz.

İstanbul trafiği için yeni bir nefes olarak gördüğümüz Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi 26 Şubat'ta hizmete açtık.

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız 31 Mart Mahalli Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilebilmesi için gereken hazırlıkları yaptı. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Diğer gelişmeler ne olursa olsun en üst sıralarda tuttuğumuz gündem maddelerimiz var. Depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması bunlardan birisidir.

46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Nisan ayı itibariyle bu rakamı 75 bine çıkarıyoruz.

Kendi evini yapmak isteyenlere her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

Bir diğer gündem konumuz terördür.

Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz.

Suriye hattı boyunca 30-40 kilometre güvenlik koridoru oluşturmakta kararlıyız. Bu güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimin nedenleri kendileri olacaktır.

Ülkemizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği anlatana kadar geri durmayacağız.

Gündemimizin öncelik sırasında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerimizi de birazdan aktaracağız.

Türkiye kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir.

Binlerce yıllık devlet tecrübemiz var.

Geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlayan özgüvenimizi yine bu şekilde inşa ettik.

Emperyalistlere ve araçlarına teslim mi olacağız? Asla. Türk milleti en zor şartlarda bile istiklaline sahip çıkmış özellikli bir millettir.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal edilen topraklarını ve Karabağ'ı özgür hale getirdiklerine hep beraber şahit olduk.



