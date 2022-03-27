Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Dünya

İspanya'nın Batı Sahra politikasındaki değişiklik Cezayir'de tepkiler gelmesine neden oldu

İspanya'nın Fas ile ilişkilerini düzeltmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişiklik, Cezayir'de büyük tepkileri ve tartışmaları beraberinde getirdi. İspanya'nın 1976 yılında eski sömürgesi Batı Sahra'dan çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve sonrasında Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar baş göstermişti.