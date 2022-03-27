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POLİTİKA

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Foto: AA.

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

  • Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Bu kapsamda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak

Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

  • Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
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