Kabine yoğun gündemle toplanacak: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.





Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

Terörsüz Türkiye

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.





27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması da masada yer alacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Suriye'deki son durum ele alınacak

Toplantıda, Suriye meselesi de geniş çaplı olarak ele alınacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirilecek.





Toplantıda ayrıca ekonomi programında gelinen aşama gözden geçirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı ile enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alınacak.

İsrail'in saldırıları

İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden Gazze'ye saldırılara başlamasıyla derinleşen insani kriz de masaya yatırılacak



