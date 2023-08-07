Kabine’de ana gündem ekonomi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak. Kabine’nin ağırlık gündem başlığının ekonomi ve dış politika oluşturması beklenirken, kamudaki toplu zam pazarlığı da toplantıda ele alınacak. Seçim sonrasında değişen ekonomi yönetimi de kabinedeki sunumlarına bu haftada devam edecek. Bu kapsamda, geçen hafta İstanbul’da düzenlenen Türkiye Ekonomi Forumu’nda Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın buluştuğu 50 yatırımcı da Kabine’nin gündeminde yer alacak. Bakan Şimşek, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın organizasyonu ile İstanbul’a gelen yatırımcıların görüş, beklenti ve izlenimlerini kabine üyeleriyle paylaşacak. Dış yatırımcıları Türkiye’ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak.

KAMUDA ZAM PAZARLIĞI

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine’nin gündemine gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine’ye iletecek. 15 Ağustos’taki ikinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Kabine’de, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yanısıra Ankara’nın yeniden kurulması için diplomasi trafiğini arttırdığı tahıl koridoru ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası Türkiye ziyareti de ele alınacak. Deprem bölgesinin yeniden ihyasına odaklanan kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında ilk toplantısını yapan Deprem Koordinasyon Kurulu toplantısının sonuç ve çıktıları da ele alınacak. Yerinde dönüşüm başta olmak üzere hükümetin bölgede yürüttüğü normalleşme çalışmalarında gelinen son noktada toplantıda görüşülecek.







