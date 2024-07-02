Kabine'nin yeni üyeleri Kurum ve Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifasının ardından Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Çevre Bakanlığına eski bakan Murat Kurum atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı sonrası Bakan Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.