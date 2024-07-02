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Kabine'nin yeni üyeleri Kurum ve Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu'nun bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmeleri bekleniyor.

11:44 - 2/07/2024 Salı
AA
Kemal Memişoğlu - Murat Kurum
Kemal Memişoğlu - Murat Kurum
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına
Kemal Memişoğlu
'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına
Murat Kurum
'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak.

Milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurula verilecek


Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurula verilecek.


AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264 oldu


Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içerek göreve başlayacak. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.


Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.


Komisyon başkanlığı için seçim yapılacak


TBMM Genel Kurulunda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.




#TBMM
#Kemal Memişoğlu
#Murat Kurum
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