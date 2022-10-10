Gündem Kabineye anayasa sunumu
ANKARA

Kabineye anayasa sunumu

Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, öncelikli gündem maddesi anayasa değişikliği olacak. Bu çerçevede ‘başörtüsü’ ve ‘aile yapısının güçlendirilmesi’ anayasal güvence altına alınacak teklife ilişkin hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabineye anayasa sunumu
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Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, öncelikli gündem maddesi anayasa değişikliği olacak. Bu çerçevede ‘başörtüsü’ ve ‘aile yapısının güçlendirilmesi’ anayasal güvence altına alınacak teklife ilişkin hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifini bir adım daha ileriye taşıyarak, anayasal güvence altına almak için harekete geçen AK Parti’de hafta içi ve hafta sonu yapılan toplantılarda başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin Kabine Toplantısı’nda sunum yapacak. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

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