Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminde 28'inci gün geride kaldı. PKK'nın kaçırdığı çocukları kavuşma ümidiyle 29 gündür oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına “geri dönmeleri” için çağrı yaptı.

BÜTÜN ANALARI ÇAĞIRIYORUM

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, fırında çalışan oğlu Fatih'in, 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia ederek eyleme katılan Sevdet Demir, çocuğu gelene kadar parti binası önünde oturacağını söyledi. Oğluna seslenen Demir, "29 gündür buradayım, sonuna kadar da burada olmaya da kararlıyım. Bütün anaları çağırıyorum; korkmasınlar, gelsinler, yavrularını istesinler” dedi.

SENİN YERİN ORASI DEĞİL

“Çocuklarımız gelene kadar biz gitmeyeceğiz” diyen anne Demir, şöyle devam etti: “Oğlum gel, Fatih gel. Senin yerin orası değil, bizim yanımızdır. Eve gel oğlum, onlar bize göre değil onları bırak, evine gel. Fırsatını bulursan kaç, gel."

NEREDEYSEN SESİMİ DUY

Vatani görevini yaptığı sırada, 2015'te izinli olarak akraba ziyaretine giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Sedat Sorgun (28) için Şanlıurfa'dan gelip, oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu da "Her an, her dakika onu bekliyorum. Yavrum, kuzum; telefon her çaldığında yüreğim hopluyor, kapı çalındığında 'Sedat mı geldi?' diye. Neredeysen sesimi duy, seni bekliyorum" diye konuştu.

PKK kadın katletti

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke’de işgal ettiği Hol Kampı’ndaki şartları protesto eden kadınlardan birini katletti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke ilinin doğusunda YPG/PKK işgalinde bulunan Hol Kampı’ndaki kadınlar, kamptaki şartları ve örgütün insanlık dışı muamelesini protesto etti. Kampta çocuklarından ayrı kalmayı reddeden kadınlar, YPG/PKK’lıların müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sonucu bir kadın öldü, onlarca kadın alıkonuldu. YPG/PKK, kısa süre önce 12 yaş ve altı onlarca çocuğu annelerinden ayrı tutmaya başlamıştı.