Edirne haberleri: Kaçak avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri Kaçak avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri Edirne’de, kaçak ve belgesiz av yapmaya çalışan avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri oldu. Usulsüz ve evraksız avcılık yapmaya çalışan şahıslara karşı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 10:23 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 10:24 IHA