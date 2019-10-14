Kaçak avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kaçak ve belgesiz av yapmaya çalışan avcıların hedefi olan posta güvercinlerini yayımladı.
Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden posta güvercinleri, koruma altına alınarak tedavi ediliyor.
"Posta güvercinlerinin vurulmasını kabul edemeyiz"
Bilinçsiz ve kaçak avlanan şahıslara, belgeli ve usullere uygun av yapan avcılardan da tepki geldi. Edirne’de yaklaşık 15 yıldır avcılık yapan Cevat Işık, şu şekilde açıklamada bulundu:
- “Bizler av camiası olarak büyük bir aileyiz. Yıllardır her bölgede olduğu gibi kaçak ve bilinçsiz avcılıkla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin de bu tip şahıslara tespit edildiğinde ağır cezalar uygulanmasını istiyoruz. Avcı, doğayı koruyan ve seven insan tanımıdır. Posta güvercinlerinin vurulmasını kabul edemeyiz.”