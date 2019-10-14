Gündem Kaçak avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri
EDİRNE

Edirne haberleri: Kaçak avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri

Kaçak avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri

Edirne’de, kaçak ve belgesiz av yapmaya çalışan avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri oldu. Usulsüz ve evraksız avcılık yapmaya çalışan şahıslara karşı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Edirne’de, kaçak avcılar posta güvercinlerini katlediyor.
Edirne’de, kaçak avcılar posta güvercinlerini katlediyor.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kaçak ve belgesiz av yapmaya çalışan avcıların hedefi olan posta güvercinlerini yayımladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden posta güvercinleri, koruma altına alınarak tedavi ediliyor.

Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
GÜNDEM
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

Posta güvercinleri bilinçsiz avcıların mermilerine hedef oluyor.

"Posta güvercinlerinin vurulmasını kabul edemeyiz"

Bilinçsiz ve kaçak avlanan şahıslara, belgeli ve usullere uygun av yapan avcılardan da tepki geldi. Edirne’de yaklaşık 15 yıldır avcılık yapan Cevat Işık, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bizler av camiası olarak büyük bir aileyiz. Yıllardır her bölgede olduğu gibi kaçak ve bilinçsiz avcılıkla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin de bu tip şahıslara tespit edildiğinde ağır cezalar uygulanmasını istiyoruz. Avcı, doğayı koruyan ve seven insan tanımıdır. Posta güvercinlerinin vurulmasını kabul edemeyiz.”

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OYNAT 00:23
Tenteyle kendine oyun yapan güvercin görenleri güldürdü
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