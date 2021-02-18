Gündem Kaçak eğlenceye rekor ceza 176 bin 400 lira
KONYA

Kaçak eğlenceye rekor ceza: 176 bin 400 lira

Kaçak eğlenceye rekor ceza: 176 bin 400 lira

Konya'da mühürlenmesine rağmen faaliyette olduğu belirlenen eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yakalanan 28 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafeyi' ihlalden 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında 'Mührü bozmak' ve 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' maddesi gereği adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedbirlerli nedeniyle uygulanan yasaklara çiğneyen işletmeye rekor ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirlerli nedeniyle uygulanan yasaklara çiğneyen işletmeye rekor ceza kesildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde daha önce mühürlenen bir eğlence merkezinin faaliyete devam ettiği ihbarını aldı. Bunun üzerine polis, belirlenen adresteki eğlence merkezine operasyon düzenledi. İş yerinde aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişiye 'Sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafe' kuralını ihlal etmekten toplam 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında ise 'Mührü bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' maddesi gereği adli işlem başlatıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

Markete baskın düzenlendi: 250 kilo bozulmuş et ve tavuk ele geçirildi
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Tarihi geçen ve üzerinde etiket bulunmayan et ve tavuklar, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince götürülerek imha edildi. İş yerine ise tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.
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Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı.
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Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti.
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Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.
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Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye'ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi. Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi.
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Markete baskın düzenlendi: 250 kilo bozulmuş et ve tavuk ele geçirildi
Adana Kasaplar Odası'na gelen bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki bir markete baskın düzenlendi. Zabıtayla birlikte işyerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuğa el konuldu.


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