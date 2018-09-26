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ŞANLIURFA

Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi

Şanlıurfa Hilvan'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibin önünü kesen bir grup vatandaş, görevlileri darbederek araçlarına da zarar verdi.

Haber Merkezi IHA
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradı
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradı

Şanlıurfa’da tarımsal sulama alanları ve konutlarda kaçak denetimi yapan Dicle Elektrik ekiplerine bir grubun taş ve sopalarla saldırması sonucu 3 görevli yaralandı.
Müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için yatırımlarının yanında sahada kaçak tüketimle de mücadele eden Dicle Elektrik ekipleri, zaman zaman saldırıların hedefi oluyor. Şanlıurfa İl Müdürlüğü Enerji Kayıpları Yöneticiliği ekipleri kaçak tüketimleri tespit etmek ve engellemek üzere Hilvan ilçesine bağlı 200 haneli Kuskunlu Mahallesi’ne gitti. Güvenliği jandarma ekiplerinin sağladığı denetim sırasında eşlik ettiği denetim sırasında Dicle Elektrik ekipleri tarımsal sulamada kullanılan trafolara Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) cihazı da taktı. Ancak kaçak denetimi yapılmasını istemeyen yaklaşık 50 kişilik bir grup, ekiplerin önünü keserek çalışmaları engelledi.

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradın

Jandarmaya fiziki engelleme

Bunun üzerine ekibin güvenliğini sağlayan jandarmalar, kalabalığı dağıtmak istedi. Ancak eylemci topluluk, jandarmaya da fiziki müdahalede bulunarak, görevlerini yapmalarını engellerken, şirket çalışanlarını ise darp etti, araçlarına zarar verdi. Saldırıda biri mühendis olmak üzere 3 şirket çalışanı darp sonucu yaralandı. Bunun üzerine kalabalığı durdurmak isteyen jandarmalar, havaya ateş açmak zorunda kaldı. Mevcut güvenlik gücü yetersiz kalınca Hilvan’dan takviye jandarma kuvveti istendi. Jandarmanın gayreti ile olaylar daha fazla büyümeden önlendi. Jandarma, halkı galeyana getirdikleri saptanan ve kimlikleri belirlenen 6 kişiyle ilgili yasal süreç başlattı.

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Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradın

Dicle Elektrik çalışanlarından 3’ünün darp edildiği saldırıda, saldırganların Dicle Elektrik ekipleri tarafından kayıt dışı tüketimin önlenebilmesi için trafoların üzerine takılan OSOS cihazlarını zorla söktürdüğü iddia edildi. Bunun üzerine Dicle Elektrik tarafından, kayıt dışı tüketimi önlemeye dönük denetimler engellenip, trafoların üzerine takılan OSOS cihazlarının eylemciler tarafından cebren söküldüğü gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradın

Kaçakla mücadelede kararlılık mesajı

Dicle Elektrik yetkilileri, olayların büyümemesi için planlanan çalışmalar tamamlanamadan ekiplerin buradan ayrıldığına dikkat çekerek, “Büyük çoğunluğu oluşturan diğer tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi vermek için kaçak elektrik kullanımıyla mücadele kararlılığımız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradın

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