Kaçak tütüne hapis cezası

AK Parti, tütün ve tütün mamûllerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öneriliyor. Teklifle piyasalarda Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahalenin hapis cezası ile cezalandırılması önerildi. Düzenlemeyle, bu suçu işleyenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası geliyor. Bu suçun kapsamına, elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler ile bunların gerçeğe aykırı şekilde iletilmesine sebebiyet verenler giriyor.

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