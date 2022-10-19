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ANKARA

Kaçak tütüne hapis cezası

AK Parti, tütün ve tütün mamûllerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin yasa teklifinde Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öneriliyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Kaçak tütüne hapis cezası
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AK Parti, tütün ve tütün mamûllerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öneriliyor. Teklifle piyasalarda Ürün İzleme Sistemine (ÜİS) müdahalenin hapis cezası ile cezalandırılması önerildi. Düzenlemeyle, bu suçu işleyenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası geliyor. Bu suçun kapsamına, elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler ile bunların gerçeğe aykırı şekilde iletilmesine sebebiyet verenler giriyor.

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