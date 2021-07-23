Gündem Kaçan kurbanlığı ararken kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onurun ölüm nedeni otopside belli olacak
ANKARA

Kaçan kurbanlığı ararken kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in otopsi işlemlerine başlandı.

Haber Merkezi AA
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onurun ölüm nedeni otopside belli olacak - Ankara haber
Onur Alp Eker

Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA

Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Acı haber geldi: Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur'un cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Acı haber geldi: Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur'un cansız bedenine ulaşıldı

Kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği görüldü

Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

Ankara'da akılalmaz olay: Üniversiteli Onur'un son görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Ankara'da akılalmaz olay: Üniversiteli Onur'un son görüntüleri ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Cezası 80 bin TL

Cezası 80 bin TL

Bu çiçeği koparan yandı.
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Cinayetin Afgan uyruklu şüphelisi tutuklandı.
Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açılmasının ilk yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de incelemelerde bulunacak.

Metrekareye 170 kilogram yağış düştü, 1 kişi kayboldu.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur'un cansız bedenine ulaşıldı.

​'Pegasus' casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonu hedef alındı.

HDP ve paralelindeki bazı STK'lar ​'Kürt kimliğinin alındığını' öne sürerek çığırtkanlığa başladı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitim vermeye devam ediyorlar.

Doğan ve Bir'in de bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasına itiraz talebi reddedildi.

Yunanistan'ın 1990'lardan itibaren Türkiye'ye karşı başlattığı silahlanma yarışı, komediye dönüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.