Kaçmak için polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı: Ayak kemiğini kırdı

Ekonomi

Doğu Karadeniz'in 2020'de su ürünleri ihracatı yüzde 79 arttı

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 17 ülkeye 13 bin 188 ton su ürünü ihraç edilerek 59 milyon 264 bin dolar gelir sağlandı. Bölgeden yapılan su ürünleri ihracatı önceki yıla göre miktarda yüzde 124, değerde yüzde 79 arttı- Rusya, Vietnam ve Gürcistan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.